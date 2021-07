Tag der Freundschaft: Ihre schönsten Geschichten Sendedatum: 30.07.2021 06:20 Uhr Erzählen Sie uns Ihre schönsten, verrücktesten oder witzigsten Erlebnisse mit Ihren Freund*innen - wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Die schönsten Geschichten sind doch die, bei denen man immer noch lachen muss, wenn man an sie denkt. Heute am internationalen Tag der Freundschaft suchen wir genau diese schönen, verrückten oder witzigen Erlebnisse mit ihren Freundinnen und Freunden! Erzählen Sie uns vom legendären Konzertbesuch mit der liebsten Freundin, von der besten Überraschungsparty, vom verrücktesten Roadtrip mit Panne und allem drum und dran. Oder grüßen Sie einfach Ihre beste Freundin oder Ihren besten Freund, ohne die oder den Ihr Leben nur halb so schön wäre. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Nachricht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.07.2021 | 06:20 Uhr