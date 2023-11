Stand: 01.11.2023 15:00 Uhr Stars am Sonntag: Ulrike C. Tscharre

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 5. November ist Ulrike C. Tscharre zu Gast.

In der „Lindenstraße“ spielte sie die erwachsene Marion Beimer und wurde so einem Millionenpublikum bekannt. Heute ist Ulrike C. Tscharre ein Publikums-Liebling und eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Jetzt ist sie in der neuen Krimi-Reihe „Mord oder Watt? Ebbe im Herzen!“ im Ersten zu sehen. Gedreht wurde vor allem in Bremerhaven. Wie die deutsch-österreichische Schauspielerin den Norden erlebt hat, erzählt sie im Gespräch mit NDR Moderator Andreas Kuhnt.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten.

Die nächsten Gäste: 12.11.2023 Dietmar Wischmeyer (mit Julia Vogt)

