Stars am Sonntag: Panagiota Petridou

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 03. März ist Panagiota Petridou zu Gast.

Dank der TV-Reality-Show „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ ist Panagiota Petridou die berühmteste und lustigste Autoverkäuferin Deutschlands geworden. Sie hat viele Sprüche parat, darunter auch die Philosophien ihrer griechischen Eltern. So kann sie im Talk mit NDR Moderator Roger Lindhorst auch erklären, wie Frikadellen die kleinen Wunden der Welt heilen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

