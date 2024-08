Sendedatum: 01.09.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Nicki

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 1. September mit Nicki.

In den 80er ließ sie die Herzen von Millionen Teenagers höher schlagen: Das "bayerische Cowgirl" Nicki war mit Titel wie "Wenn I mit Dir tanz", "Wegen Dir" und "Servus, mach guat" Dauergast in den Hitparaden und Fernsehshows. Mit NDR Moderator Roger Lindhorst weckt Nicki Erinnerungen an das coole Jahrzehnt. Und sie erzählt auch aus ihrem heutigen Leben mit zwei erwachsenen Töchtern im Dorf ihrer eigenen Kindheit.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 01.09.2024 | Sängerin Nicki

08.09.2024 | Schauspielerin Rebecca Immanuel

15.09.2024 | Schauspielerin Marleen Lohse

