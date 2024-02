Stand: 22.01.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Martin Rütter

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 11. Februar ist Martin Rütter zu Gast.

Martin Rütter ist der bekannteste Hundetrainer Deutschlands. Der ausgebildete Tierpsychologe tritt regelmäßig im Fernsehen und live in den großen Konzerthallen auf und begeistert ein Millionenpublikum. Mit NDR Moderator Roger Lindhorst macht der 53-jährige Lust auf seine aktuelle Tournee, gewährt einen Blick hinter die Kulissen der "Firma Martin Rütter" und klärt die Frage, ob Hund wirklich einen "Martin Rütter Adventskalender" braucht.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

