Stand: 08.01.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Marion Kracht

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 14. Januar ist Marion Kracht zu Gast.

Schon mit 14 Jahren stand sie vor der Kamera und spielte in der Thomas-Mann-Verfilmung "Buddenbrocks" die Tony. In den 80er Jahren waren es dann "Diese Drombuschs", die Marion Kracht zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands machten. Aktuell spielt sie in der ARD-Vorabendserie "WaPo Berlin" die Polizeipräsidentin in ihrer Heimatstadt Berlin. NDR Moderatorin Julia Vogt spricht mit Marion Kracht über ihre Karriere und viele Projekte, die die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes mit auf den Weg gebracht hat.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 14.01.2024 | Schauspielerin Marion Kracht

21.01.2024 | Comedian Atze Schröder

28.01.2024 | Schauspieler und Politiker Charles M. Huber

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.01.2024 | 11:00 Uhr