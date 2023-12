Stand: 20.12.2023 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Ingo Naujoks und Sven Martinek

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 31. Dezember sind Ingo Naujoks und Sven Martinek zu Gast.

Die NDR Krimireihe "Morden im Norden" gehört zu den beliebtesten Vorabendserien im Ersten. Nach elf Jahren und 140 Folgen im Vorabendprogramm kommt "Morden im Norden" jetzt mit dem Spielfilm "Am Abgrund" ins Hauptabendprogramm. Der 90-minütige Thriller mit Ingo Naujoks und Sven Martinek wird am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Im Gespräch mit NDR Moderatorin Susanne Neuss erzählen die beiden Hauptdarsteller von den Dreharbeiten, schwärmen vom Hauptbahnhof Hannover und erklären, was es bei ihnen mit dem Satz "Wir rinteln mal ne Runde" auf sich hat.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 07.01.2024 | Schauspieler Hans Sigl

14.01.2024 | Schauspielerin Marion Kracht

21.01.2024 | Comedian Atze Schröder

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 31.12.2023 | 11:00 Uhr