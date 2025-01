Sendedatum: 12.01.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Herbert Knaup

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 19. Januar ist Herbert Knaup zu Gast.

In der ARD-Serie „Die Kanzlei“ spielt er einen Rechtsanwalt, in der ZDF-Reihe „Sarah Kohr“ einen Staatsanwalt. Doch Herbert Knaup kann nicht nur ausgefuchste Juristen darstellen. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Und er hat eine bemerkenswerte Vita, zu der NDR Moderator Andreas Kuhnt eine Menge Fragen hat.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 19.01.2025 | Schauspieler Herbert Knaup

26.01.2025 | Moderatoren-Duo Bettina Tietjen und Steven Gätjen

