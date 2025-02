Sendedatum: 09.02.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Heidrun von Goessel

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 16. Februar ist Heidrun von Goessel zu Gast.

Als die Fernsehprogramme noch angesagt wurden, gehörte sie zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands: Heidrun von Goessel hat viele Jahre lang durch das Erste und das NDR-Fernsehen geführt. Sie moderierte Kindersendungen und – als erste Frau überhaupt – den NDR Sportclub. Zu ihrem 80. Geburtstag hat Heidrun von Goessel nun ihre Autobiographie veröffentlicht. Im Gespräch mit Michael Thürnau geht sie auf eine aufregende Zeitreise durch die Fernsehgeschichte.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

