Stand: 04.01.2024 00:01 Uhr Stars am Sonntag: Hans Sigl

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 7. Januar ist Hans Sigl zu Gast.

Er ist einer der beliebtesten Serienstars im deutschen Fernsehen: Seit 2008 spielt Hans Sigl im ZDF den Bergdoktor Dr. Martin Gruber. Daneben moderiert er Fernsehshows wie „Die Große Silvesterparty“ im Ersten, produziert Hörbücher und ist Mitinhaber eines großen Tonstudio- und Veranstaltungszentrums am Ammersee. Und er ist ein humorvoller und schlagfertiger Talkgast, der sich den Fragen von NDR Moderator Roger Lindhorst stellt.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 14.01.2024 | Schauspielerin Marion Kracht

21.01.2024 | Comedian Atze Schröder

28.01.2024 | Schauspieler und Politiker Charles M. Huber

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.01.2024 | 11:00 Uhr