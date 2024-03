Stand: 08.03.2024 09:20 Uhr Stars am Sonntag: Set-Besuch „Die Toten von Marnow“

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 10. März mit Petra Schmidt-Schaller und Sascha Geršak.

In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird derzeit eine neue Folge der düsteren Krimi-Reihe „Die Toten von Marnow“ gedreht. Die Hauptdarsteller Petra Schmidt-Schaller und Sascha Geršak sind für ihre Rollen bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Überhaupt ist „Die Toten von Marnow“ eine der derzeit erfolgreichsten Krimi-Reihen bei uns. Wir haben bei den Dreharbeiten in Kleinburgwedel bei Hannover vorbeigeschaut und mit den Schauspielern gesprochen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 17.03.2024 | Komikerin Nicole Jäger

