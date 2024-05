Stand: 27.05.2024 10:30 Uhr Stars am Sonntag: Constantin Schreiber

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 2. Juni mit Constantin Schreiber.

Tagesschau-Sprecher, Islam-Kenner, Grimme-Preisträger. Constantin Schreiber gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern in Deutschland. Er wurde in Cuxhaven geboren und ist in Wilhelmshaven aufgewachsen. In der Sendung erzählt er über seine Jugend an der Küste und verrät, warum er arabisch, aber kein Platt spricht. Außerdem geht er auf Tour: Zusammen mit Anwalt Alexander Stevens diskutiert er auf der Bühne echte und aktuelle Kriminalfälle.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

