Stars am Sonntag: Charles M. Huber

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 28. Januar ist Charles M. Huber zu Gast.

Schauspieler und Präsidentenberater – Charles M. Huber ist beruflich breit aufgestellt. Als erster schwarzer TV-Kommissar schrieb er in „Der Alte“ deutsche Fernsehgeschichte, war dann Mitglied des Deutschen Bundestages und hält heute Vorträge auf der ganzen Welt zum Thema Migration und afrikanische Kultur. Im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst gewährt er spannende und tiefgründige Einblicke in ein bewegtes Leben.

