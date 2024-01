Stand: 15.01.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Atze Schröder

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 21. Januar ist Atze Schröder zu Gast.

Er ist der vielleicht berühmteste Lockenkopf Deutschland – auf jeden Fall ist er der lustigste. Und neuerdings ist er auch als "Der Erlöser" unterwegs. So lautet das Motto der aktuellen Tour von Atze Schröder, der sein Publikum für zwei Stunden von den Sorgen und allgegenwärtigen Krisen befreien will. Darüber spricht er mit NDR Moderator Andreas Kuhnt und verrät bei der Gelegenheit auch, wie ihn die Liebe nach Hamburg geführt und warum er sich dort eine barrierefreie Wohnung gekauft hat.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 28.01.2024 | Schauspieler und Politiker Charles M. Huber

