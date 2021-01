Sendedatum: 12.12.2020 12:50 Uhr Spiel "Team 3": Gemeinsam zum Bauwerk

Jeweils drei Mitspieler müssen hier als Team funktionieren und aus vorgegebenen Bauteilen ein Bauwerk errichten. Doch das ist nicht so einfach, denn jeder Mitspieler hat ein Handicap - frei nach den drei berühmten Affen aus dem japanischen Sprichwort: "Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen."

So funktioniert das Spiel

Wer nichts sieht, ist der Bauarbeiter. Wer nicht spricht, ist der Architekt und darf nur mit Händen und Kopf gestikulieren, und zwar dem Bauleiter, der die Gesten deuten und in Worte kleiden muss für den Bauarbeiter, der das Kunstwerk nach den Anweisungen zusammenbaut. Gar nicht so einfach. Was etwa bedeutet "Einmal bitte drehen? Nach unten? Zur Seite? Um 90 oder um 180 Grad?

Vorstellungskraft und Geschick sind gefragt. Die fünf verschiedenen Bauteile sind jeweils zweimal vorhanden, und so sind Bauwerke auf Karten in drei Schwierigkeitsstufen vorgegeben. Wer den Druck erhöhen will, kann auf Zeit bauen. Dann kann es chaotisch werden, aber das macht das Spiel so unterhaltsam.

Fazit:

Team 3 ist ein typisches Familienspiel mit einfachen Regeln - hier ist Spaß garantiert. Da es zwei Spiele mit verschiedenen Aufgaben gibt, lässt es sich auch mit mehreren Spielern spielen. Oder man wechselt sich ab, denn bei diesem Spiel macht auch das Zuschauen Spaß.

"Team 3" auf einen Blick Für wen? 3 - 6 Spieler Altersempfehlung ab 8 Jahre Wie lange? circa 30 Minuten Verlag Abacusspiele Preis 19 Euro

