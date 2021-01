So wild war das "Wilde Wunsch-Wochenende" 2021 Stand: 31.01.2021 20:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen hat vom 29. bis zum 31. Januar Ihre wilden Musikwünsche erfüllt.

Was für ein Wochenende! Das Trio aus Susanne Neuß, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt haben von Freitagmorgen bis Sonntagabend 58 Stunden nonstop Ihre Musikwünsche gespielt. Egal, ob Heintje, Iron Maiden, Avici, Sweet oder Fettes Brot. Mehr als 30.000 Wünsche sind bei uns eingegangen. Fast 700 Lieder haben es am Ende ins Programm geschafft. Wann welcher Wunschhit gelaufen ist, können Sie in der Titelliste nachlesen. Hier geht es zur Liste.

Wilder Wunschhit-Spaß das ganze Wochenende

Genauso wild wie im Musikprogramm ging es auch 58 Stunden lang im Studio zu: Susanne und Arne-Torben überraschen mit nicht gekannten Talenten: Susanne spielt "California Dreamin'" auf der Querflöte und Arne-Torben begleitet "Born in the USA" auf seiner Nasenflöte! Schorse überrascht Hörerinnen und Hörer mit nagelneuen iPads vor der eigenen Haustür. Aber nicht nur das. Susanne, Andreas und Michael halten sich das ganze Wochenende wacker: Dank des energischen Sportprogramms vom kurzerhand selbst ernannten Fitness-Trainer Schorse. Der hält Andreas mit einem Schutzscheiben-Parkour fit. Vor allem aber sind es die Hörerinnen und Hörer, die das Trio motivieren durchzuhalten: mit tollen Nachrichten, Fotos und kuriosen Worten, die selbst Michael kaum aussprechen kann, wie das "Rindfleischettiketierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz". Zum Ende hin machen sich Michael und Schorse auf ins Bingo Studio. Diesmal musiziert Schorse live in seiner Klangküche bei Bingo. Und dann, nach 58 Stunden Spaß und guter Laune, ist das "Wilde Wunsch-Wochenende" 2021 schon wieder rum - wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal!

Gewinn: Traumreise oder iPad gewinnen

Während des Wilden Wunsch-Wochenendes haben wir zehn iPads von Apple im Wert von jeweils etwa 350 Euro verlost. Unter allen 32.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost NDR 1 Niedersachsen außerdem eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Ob nun Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru - Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montag, 1. Februar, um 07.20 Uhr von Schorse überrascht. Lotto Niedersachsen hat die Preise gestiftet. Hier können Sie die Teilnahmebedingungen nachlesen.

Die iPad-Gewinner Angelika Fischer aus der Wedemark

Wolfgang Krischke aus Bückeburg

Volker Pohl aus Uchte

Silvia Trey aus Ostrhauderfehn

Jean-Jacques Komosinski aus Wolfsburg / Heiligendorf

Maria Hollemann aus Hildesheim

Reiner Flehr aus Osnabrück

Christa Wilenbockel aus Walsrode

Marlene Uphues aus Göttingen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.01.2021 | 10:00 Uhr