Stand: 03.02.2020 09:55 Uhr So wild war das Wilde Wunsch-Wochenende 2020

Was für ein Wochenende! Das Moderatoren-Trio aus Kerstin Werner, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt haben von Freitagmittag bis Sonntagabend 56 Stunden nonstop Ihre Musikwünsche gespielt. Egal, ob Reinhard May, Die Toten Hosen, Deep Purple, Harry Belafonte oder Shakira. Mehr als 25.000 Wünsche sind bei uns eingegangen. Fast 700 Lieder haben es am Ende ins Programm geschafft. Wann welcher Wunschhit gelaufen ist, können Sie in der Titelliste nachlesen. Hier geht es zur Liste.

VIDEO: Wildes Wunsch-Wochenende 2020: Die Höhepunkte (4 Min)

Wilder Wunschhit-Spaß das ganze Wochenende

Genauso wild wie im Musikprogramm ging es auch 56 Stunden lang im Studio und in der Redaktion zu: Unser Moderatoren-Trio schickt ihren Wunsch-Wochenende-Assistent Schüssel-Schorse zu Hörerinnen und Hörern nach Hause: Mit frischen iPads im Gepäck fährt Schorse mit seinem T1-Bulli "Schorsetta" nach Celle, Nienburg und Bockenem. Aber nicht nur das. Als besondere Überraschung hat sich Schorse einen WWW-Smoothie als Energie-Bombe für die müden Moderatoren ausgedacht. Das Fazit: „Sieht nicht so toll aus, schmeckt so mittel gut, hält aber fit für drei Jahre!" Und weil der Smoothie nicht genug ist, heizen Emile Moise und seine Kollegin Mireya von der Tanzschule "Salsa del alma" Michael und Kerstin richtig ein. Bei feuriger Salsa-Musik schwingen die zwei Moderatoren das Tanzbein. Mit Trompeten und Posaunen bringen Musiker der NDR Radiophilharmonie Kerstin und den Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen ein Ständchen. Auf Anraten seiner Kollegen geht Andreas im Funkhaus duschen - und nimmt aus Versehen ganz Niedersachsen mit unter die Dusche! Zum Ende hin wird Kerstin Werner von Frisörin Sylwia im Studio für das große Finale frisch gemacht. Auch Schorse und Michael gehen in die Maske, allerdings bei Bingo! Und dann, nach 56 Stunden, ist das Wilde Wunsch-Wochenende 2020 schon wieder rum - wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal.

Die iPad-Gewinner Karl-Heinz Steinmann aus Celle

Jörg Rode aus Nortrup

Anne Marie Hülsen aus Sauensiek

Ralf Flatau aus Nienburg

Daniela Ferreni aus Bockenem

Franzi Kremer aus Lingen

Wolfgang Heymann aus Walsrode

Jutta Hehrem aus Wilhelmshaven

Brigitte Lüer aus Groß Twülpstedt

Thorsten Dirksen aus Westoverledingen

Gewinn: Traumreise oder iPad gewinnen

Während des Wilden Wunsch-Wochenendes haben wir zehn iPads von Apple im Wert von jeweils etwa 350 Euro verlost. Unter allen 25.000 Teilnehmern verlost NDR 1 Niedersachsen außerdem eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Ob Sie nun in der Karibik unter Palmen einen Cocktail schlürfen, auf einem Kamel durch die Wüste reiten oder in den Alpen wandern möchten - Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Tanja Arnold-Stein aus Bad Münder gewinnt in der Sendung Hellwach die Traumreise. Lotto Niedersachsen hat die Preise gestiftet.

