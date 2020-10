So schön war's: Berufe-Raten mit Schorse Stand: 23.10.2020 13:40 Uhr Zwei Wochen war Schorse unterwegs und hat die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen zehn Berufe erraten lassen.

Unter dem Motto "Von A wie Autoschrauber bis Z wie Zychologin - Berufe-Raten mit Schorse" war Schorse vom 12. bis zum zum 23. Oktober im Land unterwegs und hat die unterschiedlichsten Berufe vorgestellt, die es zu erraten galt: die Pilotin in Langenhagen, den Baumpfleger in Göttingen, die Logopädin in Helmstedt.

Berufe-Raten: Schorses Fazit

Schorse hat auf seiner Tour wieder viel erlebt und neue Einblicke in die unterschiedlichsten Berufsfelder bekommen. So durfte er bei Pilotin Mareike Mörs mit ins Cockpit, bei Lehrer Oliver Virkus den Unterricht in Corona-Zeiten miterleben und mit Zugbegleiterin Simone Matern von Uelzen nach Lüneburg fahren. Und eines steht für Schorse fest: "Obwohl dieses Jahr uns alle vor Herausforderungen stellt, bleiben wir Niedersachsen herzliche und gastfreundliche Menschen - wenn auch mit Abstand. Es ist immer wieder schön, so tolle und wichtige Berufe bei uns im Programm vorzustellen. Danke, an alle Berufierenden und die Hörerinnen und Hörer zuhause am Radio!"

Täglich ein iPhone

Jeden Tag wurde unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ein iPhone im im Wert von 700 Euro verlost. Typische Geräusche und Besonderheiten des Berufes haben die Hörer von NDR 1 Niedersachsen auf die richtige Spur gebracht. Ab 5 Uhr morgens hat Schorse im Programm stündlich Hinweise zum gesuchten Beruf gegeben. Gegen 13.40 Uhr wurde das Berufe-Rätsel dann aufgelöst.

