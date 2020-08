Stand: 23.08.2020 12:00 Uhr

Schulstart in Corona-Zeiten: Ihre Frage an Minister Tonne

Die Corona-Zahlen steigen: Trotzdem startet die Schule nach den Sommerferien am Donnerstag, 27. August, ganz regulär. Die Schulen sollen in einen "eingeschränkten" Regelbetrieb mit vollen Klassen und Hygieneplan gehen. In Zeiten von Corona machen sich viele Eltern Sorgen um ihren Nachwuchs.

Der Kultusminister beantwortet Ihre Fragen

Sind die Kinder – so gut es geht – in der Schule vor dem Virus geschützt? Sollten die Kinder auch im Unterricht Masken tragen? Was können Eltern tun, um dem Kind diesen ungewöhnlichen Schulstart zu erleichtern? Was für einen Notfallplan hat das Land erarbeitet, wenn es einen Corona-Fall in der Schule gibt? Können Schulleiter und Lehrer wirklich alle Kinder im Blick haben und die Corona-Maßnahmen einhalten? Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt sich Ihren Fragen zum Corona-Schulstart. Heute ab 18 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen bei "Niedersachsen 18 Uhr".

Ab 19.30 Uhr ist er dann im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" zu Gast.

Machen Sie mit

Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App.

Oder Sie schicken uns Ihre Frage an Grand Henrik Tonne über das unten angehängte Formular.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.08.2020 | 18:00 Uhr