Stand: 16.07.2020 18:00 Uhr

Schorses Traumziele in Niedersachsen

Für viele Niedersachsen heißt es in diesem Jahr: Wir machen Urlaub im schönsten Bundesland der Welt! Daher war Schorse auf Tour zu den schönsten und spannendsten Ecken in unserem Land: vier Wochen lang war er auf großer Rundtour und hat täglich zwei Ausflugsziele in Niedersachsen besucht. Vom Harz bis ans Meer steckt das Land voller Möglichkeiten: In Niedersachsen ist viel zu entdecken!

Weitere Informationen Das große Finale im Wildpark Neuhaus Zum großen Finale der "Traumziele-Tour" hat NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag live aus dem Wildpark Neuhaus gesendet. Moderatorin Martina Gilica, Reporterin Anja Westphal und Schorse waren auf Entdeckungstour. mehr

"Niedersachsen hält für jeden Traumziele bereit"

Ob für Tier- und Naturliebhaber, für Sportler und Abenteurer oder Museumsgänger und Kunstinteressierte - "Niedersachsen hält für jeden Traumziele bereit", so Schorses Fazit nach der vierwöchigen "Traumziele-Tour". Für die Adrenalin Junkies hat sich Schorse die Sommerrodelbahn am Bocksberg angeschaut, war mit dem Jeep Offroad fahren im Mammutpark bei Stadtoldendorf und hat Käpt'n Drechsler zum Blobbing vorgeschickt. Für Tier- und Naturliebhaber ging es ins Wattenmeer an die Nordsee, in den Harz zum Baumwipfelpfad, zu den Seehunden nach Norden und zum Reiten ins Osnabrücker Land. Aber auch die Museums- oder Geschichtsinteressierten kamen nicht zu kurz. Schorse stellte die Marienburg bei Pattensen und Schloss Ippenburg mit seinen wunderschönen Gärten vor, war im Hubschraubermuseum in Bückeburg und im Vausschlacht-Museum Kalkriese.

Finden Sie hier Ihr Traumziel in Ihrer Region Ausflugstipps: Entdecke den Norden Städtetrip, Radtour oder Wanderung: Der Spätsommer ist ideal für Ausflüge - und der Norden bietet Hunderte tolle Ziele. Einfach Wunschkriterien auswählen und Tipps bekommen. mehr