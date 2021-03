Schorse sucht den Frühling Stand: 05.03.2021 09:00 Uhr Schorse macht sich auf und fährt durch das Land. Er sucht den Frühling. Wo er ihn wohl finden wird?

Die Sonne scheint länger, die ersten Krokusse stecken ihre Köpfchen aus der Erde, die Knospen an den Bäumen wollen endlich aufgehen, die Vögel bauen Nester für ihren Nachwuchs: In Niedersachsen steht der Frühling in den Startlöchern. Und auch NDR 1 Reporter Schorse kann die wärmere Jahreszeit kaum erwarten. Er macht sich auf den Weg und sucht den Frühling. Wo in Niedersachsen findet er ihn zuerst? Er fährt in den Solling, in die Heide oder an die Küste.

Schorse meldet sich im NDR 1 Programm

Vom 8. bis zum 19. März meldet sich Schorse immer wieder im Programm von NDR 1 Niedersachsen und berichtet von der Natur, die aus dem Winterschlaf erwacht, erzählt die neusten Frühlings-Mode-Trends und lässt sich von Experten erklären, wie Fahrräder für den Frühling fit gemacht werden.

Weitere Informationen Schorse unterwegs Schorse tourt gerne durch Niedersachsen. Wo er bislang überall zu Besuch war - und welche Aktivitäten er ausprobiert hat, sehen Sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.03.2021 | 07:20 Uhr