Schorse schaut hin – Fachkräftemangel in Niedersachsen

Egal ob im Handwerk, in der Gastronomie oder in der Pflege – Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Schorse besucht vom 21. bis 28. Mai verschiedene Betriebe in Niedersachsen mit unbesetzten Stellen. Er spricht mit Verbänden, Chefs und Azubis, die sich nicht unterkriegen lassen und auf der Suche nach helfenden Händen sind. Schorse schaut sich an, welche Stellen die Betriebe suchen und welche Lösungsansätze sie haben.

Schorse schaut hin: Pflege in Gifhorn

25.000 Pflegekräfte fehlen in Niedersachsen: Auch in Gifhorn sucht die Diakonische Altenhilfe Kästorf im Christinenstift dringend Personal. Pflege hat ein schlechtes Image, sagt die stellvertretende Leiterin Silvia Scholz: "Man denkt immer, das ist nur Po-Abwischen, aber das ist bei Weitem viel, viel mehr". Auszubildende Raiza Suarez ist im dritten Lehrjahr und glücklich mit ihrer Berufswahl. Sie ist froh über "die Dankbarkeit und Wertschätzung, die wir von den Bewohnern bekommen". Um mehr Fachkräfte anlocken zu können, bietet das Christinenstift flexible Arbeitszeiten und sogenannte "Mütterschichten", die es möglich machen die Kinder vor der Arbeit noch in die Kita oder Schule zu bringen.

