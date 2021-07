Schorse auf dem Weserradweg: Über 500 Kilometer mit dem E-Bike Stand: 16.07.2021 00:01 Uhr Zwei Wochen lang war Schorse mit einem E-Bike auf dem Weserradweg unterwegs. 550 Kilometer ist er von Hann. Münden bis nach Cuxhaven gefahren.

Am 5. Juli startete Schorse in Hann. Münden – mit dem Ziel am 16. Juli in Cuxhaven anzukommen. Den Weg legte er auf einem E-Bike zurück. "Viele hunderte Kilometer mit einem E-Bike fahren? Am Anfang der Tour hatte ich ein ganz schön mulmiges Gefühl", so Schorse. "Es hat aber alles fantastisch geklappt! Die Niedersachsen, die ich getroffen habe, haben mich – wie immer – sehr lieb empfangen. Und der Weg war einfach wunderschön. Diese Tour kann ich auf jeden Fall empfehlen!"

Schorse berichtete mehrmals am Tag live im Programm von NDR 1 Niedersachsen von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands – Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg – für zwei Wochen ausgeliehen. Infos und Fotos finden Sie in den Tages-Etappen.

Auf dem Weserradweg mit Draht-Schorsel

Schorses Wegbegleiter in den zwei Wochen hieß: Draht-Schorsel. Vorgeschlagen von Peter Czajor aus Essel im Heidekreis über die NDR Niedersachsen App. Hunderte Namensvorschläge – einer lustiger als der andere – waren für das E-Bike von Schorse bei NDR 1 Niedersachsen angekommen: E-Setta, Elektra, Flotte-Lotte, Schorseline, Schortreta, Con-Rad. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!

