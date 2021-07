Schorse auf dem Weserradweg: Grohnde bis Rinteln Stand: 07.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Schorse fährt vorweg: Zwei Wochen lang ist er mit dem E-Bike 550 Kilometer auf dem Weserradweg unterwegs und meldet sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen.

Vom 5. bis zum 16. Juli fährt Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven. Die Strecke von rund 550 Kilometern legt er auf einem E-Bike zurück und berichtet im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Radfahr-Experten und probiert verschiedene Urlaubsaktivitäten aus, wie Sommerrodeln, Paddeln oder Schwimmen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Von Grohnde nach Rinteln

Die dritte Etappe führt Schorse vom Fährhaus in Grohnde bis nach Rinteln. Auf dem Weg dorthin trifft er den Rattenfänger von Hameln, die Geschwister von Schorsetta und fährt eine Runde Kanu.

Rattenfängerstadt Hameln

Erster Halt auf der dritten Etappe ist die Rattenfängerstadt Hameln. Bekannt natürlich aus der Sage rund um den der Rattenfänger, der seinerzeit nicht nur Ratten, sondern auch die Kinder aus der Stadt gelockt haben soll, als man ihn nicht bezahlen wollte. Heute führt der Rattenfänger Touristen sicher durch Stadt. Viele restaurierte Fachwerk- und Weser-Renaissance-Häuser schmücken die Altstadt. Kleine Straßen mit Cafes und Geschäften laden zum flanieren und verweilen ein.

Oldtimer in Hessisch Oldendorf

In Hessisch Oldendorf kommen Oldtimer-Fans auf ihre Kosten. Traugott Grundmann und sein Sohn Christian haben mehr als 80 Oldtimer. Es ist eine einzigartige Sammlung an Klassikern aus der sich gelegentlich sogar das VW Museum in Wolfsburg bedient. Angefangen hat alles mit einem Käfer Cabrio, Baujahr 1957.

Kanu fahren in Großenwieden

In Großenwieden kann man die Weser auf dem Wasser erfahren. Der Kanuverleih Großwieden bietet neben Kanus auch Schlauchboote, Stand Up Paddling und verschiedene Touren an.

Weserrenaissance in Rinteln

Auch Rinteln bietet eine schöne, historische Altstadt mit vielen schmalen Gassen, Fachwerkhäuser und einigen bekannten Bauten aus dem 16. und 17. Jahrhundert im Stil der Weserrenaissance. Kontrastprogramm bietet der Weserstrand. Wer Karibik-Feeling erleben möchte, ist hier genau richtig: Füße in den Sand, Cocktail in der Hand und von der Südsee träumen.

