Schorse auf dem Weserradweg: Bremen bis Elsfleth Stand: 14.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Schorse fährt vorweg: Zwei Wochen lang ist er mit dem E-Bike 550 Kilometer auf dem Weserradweg unterwegs und meldet sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen.

Vom 5. bis zum 16. Juli fährt Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven. Die Strecke von rund 550 Kilometern legt er auf einem E-Bike zurück und berichtet im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Radfahr-Experten und probiert verschiedene Urlaubsaktivitäten aus, wie Sommerrodeln, Paddeln oder Schwimmen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Von Bremen nach Elsfleth

In Bremen radelt Schorse los. Die siebte Etappe der Tour führt ihn in Wissenschaftsmuseum Universum, zum Aussichtsturm am Sperrwerk Ochtersum und zum Melkhus in Berne.

Weitere Informationen Schorse auf dem Weserradweg Hier gibt es aktuelle Informationen zur kompletten Weserradtour von Schorse. mehr

Wissenschaftsmuseum Universum

Das Universum in Bremen nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in die Welt der Wissenschaft. In den drei Themenbereichen Technik, Mensch und Natur mit mehr als 300 meist interaktiven Stationen können Groß und Klein spielerisch verschiedenen naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund gehen.

Aussichtsturm Weitblick

Eine Wendeltreppe mit 64 Stufen führt zur Aussichtsplattform des Aussichtsturms Weitblick in Lemwerder. Aus 15 Metern Höhe genießt man hier einen Panoramablick über die Weser, Vegesack und die Flußmündung Lesum. Der Turm ist rund um die Uhr geöffnet und kann kostenlos genutzt werden.

Melkhus von Karin

Karin Schumacher betreibt das Melkhus im Berner Ortsteil Ohrt. In dem kleinen weiß-grünen Häuschen mit rotem Dach versorgt sie Wandernde und Radfahrende mit allerlei Leckereien aus Milch.

Karte: Schorses Stationen auf dem Weserradweg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.07.2021 | 14:50 Uhr