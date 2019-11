Stand: 06.11.2019 10:10 Uhr

Scholz und Onay stehen Rede und Antwort

Hannover steht vor der Entscheidung - wer sitzt künftig im Rathaus auf dem Sessel des Oberbürgermeisters? Nach mehr als 70 Jahren hat die SPD das Oberbürgermeisteramt in der niedersächsischen Landeshauptstadt verloren - in die Stichwahl gehen Eckhard Scholz, parteiloser Kandidat für die CDU, und Belit Onay von den Grünen. Beide hatten im ersten Wahlgang rund 32 Prozent der Stimmen erhalten - und es damit in die Stichwahl am 10. November geschafft.

Wenige Tage vor der Entscheidung stellen sich die beiden verbliebenen Kandidaten den Fragen der Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen sowie der Leserinnen und Leser der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Wie werden die Wohnungsprobleme gelöst? Wie sieht es mit den Fahrverboten in der Innenstadt aus? Wann gibt es ausreichend Kita-Plätze? Brauchen wir eine Kulturhauptstadt Hannover - und wie viel Geld ist uns das wert? Diese und andere Fragen sollen die beiden Kandidaten live beantworten - am Mittwoch, 6. November 2019, von 10 bis 12 Uhr, live auf den UKW-Frequenzen 90,9 und 100,8 oder online im Livestream.

