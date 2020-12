Sendedatum: 06.12.2020 10:00 Uhr Reden wir miteinander: Psychotherapeut gibt Rat

Die Corona-Krise stellt uns alle auf die Probe. Jetzt – in der zweiten zähen Welle – heißt es: Kontakte auf das Nötigste beschränken. Das ist für uns alle schwer, aber mit etwas Kreativität gibt es Möglichkeiten, einander zu unterstützen: sei es durch Videotelefonie, soziale Medien, ganz klassisch durch Briefe schreiben und telefonieren - oder eben über das Radio. NDR 1 Niedersachsen bietet Menschen, die wenig Kontakte haben, deswegen in einer Lebenskrise sind, ein besonderes Angebot. Damit möchten wir den Zusammenhalt der Menschen in Niedersachsen stärken und uns gegenseitig unterstützen.

Im Studio: Psychotherapeut Dr. Michael Hase

Am Sonntag, 6. Dezember, können Hörerinnen und Hörer von 10 Uhr bis 12 Uhr mit Psychotherapeut Dr. Michael Hase sprechen. Die Telefonnummer lautet (08000) 80 22 22.

