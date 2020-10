Sendedatum: 10.10.2020 12:40 Uhr Niedersachsen kocht: "Tomateneier"

Rezept von Hella Koch aus Bad Lauterberg

Zutaten (4 Personen):

4 reife Tomaten

4 Eier Größe M

100 g Schafskäse am Stück

1 Bund Frühlingszwiebeln

etwas Salz, Pfeffer, Zucker, Butter

Zubereitung:

Die Tomaten und die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden. Einen Teil der Frühlingszwiebeln zusammen mit den Tomaten in etwas Butter ganz langsam weich schmoren und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Den Rest der Frühlingszwiebeln zur Seite legen. Den Schafskäse in vier Stücke schneiden und kreuzförmig auf die Tomaten legen. In die Zwischenräume die Eier schlagen (der Dotter sollte ganz bleiben). Alles nochmal mit Salz würzen und die zur Seite gelegten Frühlingszwiebeln darüber streuen. Bei mittlerer Hitze braten bis die Eier gestockt sind. In vier Teile schneiden und auf je einer Scheibe Brot anrichten. Geht schnell und schmeckt lecker.

