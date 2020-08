Sendedatum: 08.08.2020 12:40 Uhr

Niedersachsen kocht: Russische Sommersuppe "Okroschka"

Zutaten für 4 Personen:

ca. 500 g festkochende Kartoffeln

4 Eier

2 Frühlingszwiebeln

1 Salatgurke

6 bis 8 Radieschen

1 Bund Schnittlauch

1 Bund Dill

3 EL grober Senf oder Meerrettich

250 g-Becher Schmand

1 l Buttermilch

1 Knoblauchzehe

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Die Kartoffeln gar kochen, abkühlen lassen und dann pellen und in Scheiben oder Würfel schneiden. Die Eier 8 bis 10 Minuten hart kochen und ebenfalls abkühlen lassen, pellen und in Scheiben schneiden oder nur halbieren. Die Frühlingszwiebeln und die Radieschen waschen und in feine Ringe schneiden. Die Salatgurke (Bio) gründlich waschen und in Würfel schneiden. Den Schnittlauch, Dill und Knoblauch fein hacken. Für die Suppe den Senf oder Meerrettich mit dem Schmand und der Buttermilch glatt rühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Suppe auf die Teller verteilen und Kartoffeln, Eier, Radieschen, Gurke und Frühlingszwiebeln dazu geben. Mit Dill, Schnittlauch, Knoblauch und Pfeffer garnieren.

Weitere Informationen Ihr Rezept, Ihr Foto, Ihr Musikwunsch: Schreiben Sie uns! NDR 1 Niedersachsen sucht Ihr Lieblingsessen. Welche Ihrer Eigenkreationen schmeckt besonders gut? Schicken Sie uns Ihr Lieblingsgericht und das Rezept dazu! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.08.2020 | 12:40 Uhr