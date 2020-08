Sendedatum: 29.08.2020 12:40 Uhr

Niedersachsen kocht: Kürbis-Kartoffelauflauf

Zutaten:

750 g Kürbis

500 g Kartoffeln

Salz, Pfeffer, Muskatnuss 1

eine Knoblauchzehe

zwei Zwiebeln

ein EL Öl

Mehl

400 g Schafskäse

zwei Eier

125 ml Sahne

ein Bund glatte Petersilie

Zubereitung:

Den Kürbis und die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. (Hokkaido muss nicht geschält werden!) Beides mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt stehen lassen. Den Knoblauch und die Zwiebeln abziehen und in kleine Würfel schneiden. In einem Topf das Öl erhitzen und darin Zwiebeln und Knoblauch andünsten. Die Kartoffel- und Kürbisscheiben in Mehl wenden und portionsweise in der Pfanne von beiden Seiten anbraten. Die Hälfte der Kartoffel-Kürbisscheiben in eine gefettete Auflaufform schichten, mit den Zwiebeln bedecken, die Hälfte des Schafskäse darüber krümeln, die restlichen Kartoffel-Kürbisscheiben einschichten und mit Schafskäse bedecken. Die Eier mit der Sahne verschlagen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Petersilie fein hacken und unter die Eier-Sahne-Masse rühren. Diese Masse über den Auflauf gießen. Die Form auf die mittlere Schiene des Backofens stellen und bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa 45 Minuten backen. (Oder bei 175 Grad Heißluft, circa 45 bis 50 Minuten).

