Niedersachsen kocht: "Kartoffel-Bohnen-Pfanne"

Rezept von Birgit Leuchtmann-Wagner aus Wolfsburg

Zutaten (4 Personen):

1 kg grüne Bohnen (frisch oder tiefgefroren)

800 g kleine Kartoffeln

1 Bund Lauchzwiebeln

1 Bund Thymian

2 gehackte Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

400 g Merguez oder Salsicca Fleur de Sel

Pfeffer

Zubereitung:

Bohnen putzen und nach Belieben durchschneiden. Kartoffeln mit der Gemüsebürste säubern, nicht schälen. Je nach Größe halbieren oder dritteln. Lauchzwiebeln putzen und in dicke Scheiben schneiden. Merguez in grobe Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Merguez kräftig anbraten. Lauchzwiebeln und Knoblauch dazugeben. Kartoffeln mit den Bohnen im Salzwasser bissfest garen. Abgießen und in die Pfanne geben. Alles kräftig anbraten. Thymian unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Statt in einer Pfanne, kann das Gericht auch im Backofen in einer Auflaufform gegart werden. Das dauert circa 60 bis 80 Minuten. Wer es lieber italienisch mag, nimmt Salsiccia statt Merguez.

