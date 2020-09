Sendedatum: 12.09.2020 12:40 Uhr

Niedersachsen kocht: Fischsuppe

Rezept von Marika Hartmann aus Wilhelmshaven

Zubereitung:

Die Zwiebel in Ringe schneiden, den Lauch, Möhren und die Tomaten in Scheiben schneiden und mit den Gewürzen und dem Tomatenmark im Öl oder in der Butter dünsten. Dann mit drei Litern Wasser und dem Weißwein auffüllen - alles 15 Minuten kochen lassen. Die geputzten Fischstücke und Schalentiere erst am Schluss zehn Minuten in der Brühe ziehen lassen. Im Anschluss den Fisch und die Schalentiere wieder herausnehmen und in die Suppenschüssel geben. Die Suppe durch ein Sieb darübergießen. Mit Weißbrot, Baguette oder gerösteten Brotstückchen anrichten.

Zutaten für vier Personen:

Stücke vom Schellfisch, Rotbarsch, Kabeljau, Krebse und Krabben

1 Zwiebel

1 Stange Lauch

4 Tomaten

1 Knoblauchzehen

1 kleines Stängelchen Thymian

etwas Petersilie und Safran

Tomatenmark

Salz

Pfeffer

4 EL Olivenöl oder Butter

1 Glas Weißwein

Weitere Informationen Ihr Rezept, Ihr Foto, Ihr Musikwunsch: Schreiben Sie uns! NDR 1 Niedersachsen sucht Ihr Lieblingsessen. Welche Ihrer Eigenkreationen schmeckt besonders gut? Schicken Sie uns Ihr Lieblingsgericht und das Rezept dazu! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 12.09.2020 | 12:40 Uhr