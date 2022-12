NDR Spendentelefon: 3,6 Millionen Euro für Menschen in Not Stand: 17.12.2022 09:38 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt Spenden für Menschen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Viele Prominente haben am Freitag dabei mitgemacht.

Großer Spendentag beim NDR. Viele Prominente und NDR Mitarbeiter*innen haben den ganzen Tag Uhr telefonisch Spenden entgegengenommen. Das Ergebnis ist beeindruckend: Insgesamt mehr als 3,6 Millionen Euro zusammen. Unter den Promis, die die Benefizaktion unterstützt haben, waren unter anderem Klaus Meine von den Scorpions, Ex-Tennisstar Nicolas Kiefer, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte, Regionspräsident Steffen Krach und Marquess-Frontmann Sascha Pierro.

Es kann weiter gespendet werden

Auch nach dem Spendentag kann die Aktion weiter unterstützt werden, die zentrale kostenfreie Spendentelefonnummer ist die 08000 637 000. Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" hilft in diesem Jahr geflüchteten Menschen aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtigt sind. Partner von "Hand in Hand für Norddeutschland" ist ein Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden.

Das Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft lautet IBAN: DE90 201 205 200 500 600 700; Empfänger: Aktionsbündnis der Diakonie, Caritas und Tafel

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 16.12.2022 | 07:00 Uhr