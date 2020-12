Middle Of The Road - "Chirpy Chirpy Cheep Cheep"

Sendedatum: 01.01.2021 19:50 Uhr M

Anfang 1971 eroberte ein Lied die europäischen Hitparaden, das auch heute noch auf Partys gerne und lauthals mitgesungen wird. Die Rede ist von "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" von der schottischen Band Middle Of The Road. Das war ihr erster Hit - und der Weg zum Erfolg war eine ganz schöne Odyssee …

Gestrandet in Neapel

Es ist ein Traum für wohl jeden Tanzmusiker - ein Engagement auf einem mondänen Kreuzfahrtschiff. Dieser Traum ging 1970 für die junge Tanzkapelle Los Caracas aus Glasgow mit ihrer Sängerin Sally Carr in Erfüllung. Es wurde jedoch schnell ein Albtraum - denn der korpulente Käpt'n des Luxusdampfers hatte ein Auge auf die hübsche Sängerin geworfen. Die wollte aber nichts von ihm wissen, und so schmiss der Käpt'n die ganze Band in Neapel von Bord. Das trinkfeste Quartett ging in die nächstbeste Bar und überlegte, was zu tun war. Da hörten die Musiker im Hintergrund den neuen Song des recht unbekannten Sängers Lally Stott aus dem Radio schallen. "Das können wir auch - und noch besser!", dachte sich die Band. Kurz darauf spielte sie in einem italienischen Club dieses Lied nach. Das hörte ein mächtiger Plattenboss, der Los Caracas vom Fleck weg engagierte und die Band in Middle of the Road umtaufte. Die Sache hatte nur einen Haken - die Band wollte das Lied gar nicht auf Platte bringen, weil der Text ohne jeden Sinn ist.

Mit viel Whiskey im Studio

Er handelt von einem Baby namens Don, dem fröhlich vorgesungen wird, dass Mama und Papa verschwunden seien. Möglicherweise ist "Baby Don" auch nur ein Kanarienvogel oder Wellensittich, was die Textzeile "Chirpy chirpy cheep cheep" erklären würde. Die Band wollte das sinnfreie Lied deshalb nur aufnehmen, wenn ausreichend schottischer Whisky im Tonstudio zur Verfügung stünde. Den bekamen sie - und landeten prompt einen Nummer-Eins-Hit mit "Chirpy Chirpy Cheep Cheep".

