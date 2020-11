Live: Ministerpräsident Weil zu ihren "Lockdown"-Fragen Stand: 02.11.2020 18:05 Uhr Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beantwortet jetzt live Ihre Fragen zum erneuten teilweisen "Lockdown".

Ab heute gelten neue drastische Corona-Regeln: Kontakte müssen auf maximal zehn Personen aus zwei Haushalten beschränkt werden, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Fitnessstudios müssen schließen und Veranstaltungen abgesagt werden.

Die Infektionszahlen steigen immer weiter. "Das darf nicht so weitergehen, sonst haben wir die Pandemie nicht unter Kontrolle. Das müssen wir unter allen Umständen vermeiden", so Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend. Durch die Maßnahmen hofft er auf eine Trendwende in zwei Wochen.

Ministerpräsident Weil beantwortet Ihre Fragen

Das erneute Herunterfahren großer Teile des öffentlichen Lebens wirft bei vielen Niedersachsen Fragen auf: Wie lange müssen wir mit diesen Maßnahmen rechnen? Wie sollen Kulturschaffende und Gastronomen einen erneuten Lockdown überleben? Warum bleiben Schulen und Kindertagesstätten weiterhin geöffnet? Warum müssen Kinos schließen, Frisöre aber nicht?

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt sich jetzt live Ihren Fragen bei NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen. Ab 19.30 Uhr ist er dann im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" zu Gast.

