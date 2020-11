Lieblingsbücher: Tipps der Moderatoren

Darum geht es : Geplant als Novelle, als heiteres Gegenstück zum "Tod in Venedig", entstand mit dem "Zauberberg" einer der großen Romane der klassischen Moderne. Ein kurzer Besuch in einem Davoser Sanatorium wird für den Protagonisten Hans Castorp zu einem siebenjährigen Aufenthalt. Verlag: S. Fischerverlage ISBN-Nr.: 978-3-10-348128-0 Preis: 22 Euro

Darum geht es: Leander Lost, Austauschkommissar aus Deutschland, darf weiter in Diensten der portugiesischen Polícia Judicária in Faro ermitteln. Im vierten Band der erfolgreichen Bestseller-Reihe um Leander Lost muss ein raffinierter Bomebenleger gefasst werden, der in Portugal sein Unwesen treibt.

Verlag: Kiepenheuer & Witsch

ISBN-Nr.: 978-3-462-05269-5

Preis: 11 Euro