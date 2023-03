Sendedatum: 20.03.2023 06:40 Uhr Lauft mit Kuhlage!

Trainieren Sie mit Hellwach-Moderator Andreas Kuhlage. Er will beim Hannover-Marathon mitlaufen und trainiert für eine Staffel. Kuhlage schaut sich Ihre schönsten Laufstrecke an – bei Ihnen im Ort, rund um den See oder eine idyllische Route am Wald oder am Fluss!

Kuhlage will täglich eine andere Strecke laufen: Immer Morgens vom 20. bis 24. März 2023 - irgendwo in Niedersachsen. Dabei meldet er sich sicher auch live im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 20.03.2023 | 06:40 Uhr