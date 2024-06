Landwirtschaft zum Anfassen beim Tag des offenen Hofes Stand: 09.06.2024 09:39 Uhr Beim heutigen Tag des offenen Hofes öffnen 65 Bauernhöfe überall in Niedersachsen ihre Tore. Landwirtinnen und Landwirte zeigen zwischen Küste und Harz das Leben und Arbeiten auf ihrem Hof.

Landwirtschaft zum Bestaunen und Anfassen - das bietet der Tag des offenen Hofes an diesem Sonntag. In ganz Niedersachsen öffnen 65 Bauernhöfe dafür ihre Türen. Die Besucher haben die Gelegenheit, den Landwirten und Landwirtinnen einmal ganz genau über die Schulter zu schauen und die Facetten der landwirtschaftlichen Produktion mit allen Sinnen zu erleben. Die teilnehmenden Betriebe sind dabei genauso vielfältig wie Niedersachsen selbst.

Informationen und Aktivitäten für die Hof-Besucher

Besucherinnen und Besucher können nah am Geschehen dran sein: egal ob, Geflügel- oder Schweinehaltung, Ackerbau, Bioenergie, Obstanbau, Spargel- oder Erdbeerhöfe, ökologischer oder konventioneller Anbau. Neben vielen Informationen zur Landwirtschaft erwarten sie zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein und regionalen Köstlichkeiten direkt vom Feld. Die teilnehmenden Höfe bieten einen Einblick in Produktionshallen, stellen traditionelle und moderne Technik vor und bringen mit vielen Aktionen Berufsbilder in der Landwirtschaft näher.

Karte: Tag des offenen Hofes: Diese Höfe sind dabei!

Höfe in ganz Niedersachsen beteiligen sich

Zwischen 10 und 17 Uhr können Sie die teilnehmenden Betriebe besichtigen - darunter solche mit Rinder-, Geflügel-, Schweine- und Pferdehaltung sowie Obsthöfe mit Erdbeeren oder Melonen. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise auf dem Biohof Bremer in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) erfahren, wie Speiseöle hergestellt werden. Im Alten Land in Jork (Landkreis Stade) zeigt Familie Lühs, wie die Apfelernte funktioniert, während auf einem Hof in Moringen (Landkreis Northeim) Kinder Knäckebrot backen können. Offiziell wird der Tag des offenen Hofes auf dem Pferdehof Fischer in Holtrup (Landkreis Vechta) eröffnet. Mit dabei: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Ehrengäste und sowie Moderatoren von NDR 1 Niedersachsen.

Viele Helfer machen es möglich

Am Tag des offenen Hofes beteiligen sich unter anderem das Landvolk - der Landesbauernverband, der Landfrauenverband Hannover und Weser-Ems, die Landjugend und NDR 1 Niedersachsen. Gefördert wird die Aktion von VGH Versicherung, Öffentliche Versicherung Braunschweig und Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse.

