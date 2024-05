Landwirtschaft zum Anfassen beim Tag des offenen Hofes Stand: 28.05.2024 15:00 Uhr Beim Tag des offenen Hofes am 9. Juni öffnen 65 Bauernhöfe überall in Niedersachsen ihre Tore – von der Küste bis zum Harz.

Landwirtschaft zum Bestaunen und Anfassen – das bietet der Tag des offenen Hofes am 9. Juni. In ganz Niedersachsen öffnen 65 Bauernhöfe dafür ihre Türen. Die Besucher haben die Gelegenheit, den Landwirten und Landwirtinnen einmal ganz genau über die Schulter zu schauen und die Facetten der landwirtschaftlichen Produktion mit allen Sinnen zu erleben. Die teilnehmenden Betriebe sind dabei genauso vielfältig wie Niedersachsen selbst.

Landwirtschaft hautnah

Besucherinnen und Besucher wieder hautnah am Geschehen dran sein: Egal ob, Geflügel-, Schweinehaltung, Ackerbau, Bioenergie, Obstanbau, Spargel- & Erdbeerhöfe, ökologischer oder konventioneller Anbau. Neben vielen Informationen zur Landwirtschaft erwarten sie zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein und regionalen Köstlichkeiten direkt vom Feld. Die teilnehmenden Höfe bieten einen Einblick in Produktionshallen, stellen traditionelle und moderne Technik vor und bringen mit vielen Aktionen Berufsbilder in der Landwirtschaft näher.

Höfe in ganz Niedersachsen beteiligen sich

Zwischen 10 und 17 Uhr können Sie die teilnehmenden Betriebe besichtigen – darunter solche mit Rinder-, Geflügel-, Schweine- und Pferdehaltung sowie Obsthöfe mir Erdbeeren oder sogar Melonen.

Viele Helfer machen es möglich

Am Tag des offenen Hofes beteiligen sich unter Anderem das Landvolk - der Landesbauernverband, der Landfrauenverband Hannover und Weser-Ems, die Landjugend und NDR 1 Niedersachsen. Gefördert wird die Aktion von VGH Versicherung, Öffentliche Versicherung Braunschweig und Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse.

