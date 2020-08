Stand: 25.08.2020 19:31 Uhr

Kultusminister Tonne verteidigt Maskenpflicht

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sieht auch vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen keinen Grund für eine verordnete Maskenpflicht im Schulunterricht. Man habe dies schon vor Beginn der Sommerferien so vorgesehen. Tonne verwies auf pädagogische Gründe. "Das Lernen hängt ganz wesentlich davon ab, dass man sich sieht. Da wäre eine Maske aus sehr vielen Gründen kontraproduktiv", sagte der Minister am Dienstagabend auf NDR 1 Niedersachsen, wo er Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortete. Der Mitschnitt der Call-in-Sendung wird im Laufe des Abends hier an dieser Stelle veröffentlicht. Seit 19.30 Uhr ist Tonne zudem Gast im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen".

Tonne: Haben Zeit genutzt

Niedersachsen plant seit Längerem einen "eingeschränkten Regelbetrieb" mit vollen Klassen und Hygieneplan. Tonne betonte, dass man die Zeit genutzt habe, um sich vorzubereiten. "Und ich habe den Eindruck, die Schulen haben das auch", sagte Tonne. Unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte die Vorbereitung der Schulen kritisiert.

