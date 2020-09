Stand: 03.09.2020 19:00 Uhr

Ihre Fragen zu Schulunterricht in Corona-Zeiten

Seit einer Woche hat die Schule in Niedersachsen wieder begonnen - Zeit für eine erste Bilanz. Laura Pooth, GEW- Landeschefin und Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat haben sich am Donnerstag den Fragen der Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen gestellt. Muss mehr getestet werden? Wie sieht es mit der Beförderung aus?

Mehr Tests für Lehrerinnen und Lehrer?

Unterricht in Corona-Zeiten: Gesprächsrunde mit Experten NDR 1 Niedersachsen - 03.09.2020 18:05 Uhr Autor/in: Jan Starkebaum Wie kann normaler Unterricht in Corona-Zeiten stattfinden? GEW-Landeschefin Laura Pooth und Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat beantworten Fragen. Die Sendung zum Nachhören.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auf die Frage eines Lehrers, ob mehr Corona-Tests sinnvoll sein könnten, erwiderte GEW- Landeschefin Pooth, dass ein negatives Test-Ergebnis nur eine "gefühlte Sicherheit" erzeuge. "Am nächsten Tag kann ich es trotzdem haben", so Pooth. Allerdings plane das Kultusministerium, der offenbar großen Nachfrage nachzukommen. Bis zu den Herbstferien sollten sich Lehrkräfte demnach auch ohne Anlass bis zu zwei Mal testen lassen können, so der Plan.

Masken im Unterricht als "letztes Mittel"

Ein Schüler wollte wissen, wie ein Maskenverstoß in der Schule geahndet wird. "Auschluss vom Unterricht sollte das letzte sein", sagte Pooth. An erster Stelle stehe eine Klassenkonferenz. Heine vom Landeselternrat wies darauf hin, dass zudem im Unterricht ja gar keine Maskenpflicht bestehe "Das ist absurd", so Heine. Zur Kommunikation gehöre laut Pooth ein offenes Gesicht, Masken im Unterricht sollten das "letzte Mittel" sein.

Volle Busse - wo bleibt die Hygiene?

Ein Hörer berichtete von vollgestopften Bussen, in denen sein Kind zur Schule fährt. "Wo ist da das Hygienekonzept?", fragte er. "Das ist ein großes Problem", sagte Pooth. Allerdings habe dies auch schon vor Corona bestanden. Die Beteiligten - Schulen, Schulträger und Verkehrsunternehmen - müssten aufhören, sich die Verantwortung zuzuschieben. "Es müssen alle an einen Tisch", sagte Pooth. Laut Heine sei je nach Einzugsgebiet der Schule auch gestaffelte Anfangszeiten schlicht nicht realisierbar. Darüber hinaus mangele es nicht nur an Bussen, sondern auch Busfahrern.

Keine verkürzten Ferien

Einig waren sich die beiden Expertinnen bei der Frage, ob womöglich Ferien verkürzt werden sollten, um verpassten Stoff wieder aufzuarbeiten. Die Pausen seien zur Erholung wichtig. Heine zeigte sich zuversichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler in einem Bildungssystem, dass auf Wiederholung setze, die Corona-Lücken aufholen könnten. "Es geht nur miteinander und füreinander. Ich glaube, dass das funktionieren kann.“

Oder Sie schicken uns Ihre Frage an die Experten über das unten angehängte Formular.

Ihre Frage zum Corona-Unterricht an die Experten: * Name, Vorname: Wohnort: Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.09.2020 | 18:00 Uhr