Ihre Fragen an Gesundheitsministerin Behrens Stand: 26.03.2021 00:01 Uhr Die niedersächsische Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) beantwortet heute die Fragen der Niedersachsen.

Die Corona-Pandemie hat Niedersachsen und die Welt weiter fest im Griff. So lautet die Devise des Impfgipfels der Länder und der Kanzlerin: "Impfen, Impfen, Impfen". In Niedersachsen werden unmittelbar nach Ostern die Hausarztpraxen in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus integriert.

Gesundheitsministerin Behrens beantwortet Ihre Fragen

Die aktuelle Situation wirft bei vielen Niedersachsen Fragen auf: Kann ich dem AstraZeneca Vakzin vertrauen? Gibt es genug Impfstoff für alle? Wie sieht die weitere Impfstrategie aus? Wie komme ich an kostenlose Schnelltests?

Die niedersächsische Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) stellt sich live Ihren Fragen. Heute ab 18 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen. Ab 19.30 Uhr ist sie dann im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" zu Gast.

Stellen Sie Ihre Frage schon jetzt!

Sie können uns Ihre Frage an Daniela Behrens als Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App.

Oder nutzen Sie das unten angehängte Formular:

Ihre Frage an Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens: * Name, Vorname: Wohnort: Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 26.03.2021 | 18:00 Uhr