Hallo Niedersachsen-Moderator verstärkt Radio-Team

Jan Starkebaum, Moderator von Hallo Niedersachsen im NDR Fernsehen, verstärkt ab dem 17. August das Team von NDR 1 Niedersachsen. Eine Woche im Monat moderiert er die Sendung "Funkbilder – Der Tag" im Radio. "Jan Starkebaum ist ein Moderator, der zu NDR 1 Niedersachsen passt. Klar, kompetent und super informiert. Und er kommt auch noch sehr sympathisch rüber", begründet Hörfunkchef Dr. Ludger Vielemeier seine Wahl.

Starkebaum: Niedersachse durch und durch

Jan Starkebaum ist im Norden tief verwurzelt. Er wächst in Hildesheim auf und schließt sein Studium in Göttingen als Diplom-Sozialwirt ab. Dazu kommen Stationen in den USA und Belgien. Den Journalismus entdeckt er für sich, als er im NDR Studio Göttingen Radio macht und ehrenamtlich für ein Straßenmagazin schreibt. Es folgt ein Volontariat beim NDR, das Jan Starkebaum als Reporter für Landespolitik nach Hannover führt, wo er dann die Sendung „Hallo Niedersachsen“ im NDR-Fernsehen moderiert.

Funkbilder: Informationen über wichtigste Ereignisse des Tages

Die Sendung "Funkbilder – Der Tag" berichtet über die wichtigen Ereignisse des Tages, erläutert Hintergründe und Zusammenhänge, gibt Einschätzungen und zeigt klare Meinungen. Reporter und Korrespondenten kommentieren das Geschehen und erläutern komplexe Sachverhalte – klar, verständlich und auf den Punkt. Christiane Köller, Julia Vogt, Arne Torben Voigts und jetzt auch Jan Starkebaum übernehmen abwechselnd die Moderation.

