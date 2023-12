Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2024 Sendedatum: 31.12.2023 06:00 Uhr Auch am Jahreswechsel ist NDR 1 Niedersachsen für Sie da. Wir begrüßen mit Ihnen das neue Jahr 2024 mit vielen Aktionen und Informationen rund um Silvester.

Das Jahr 2023 ist vorbei. Für Ihre Treue und das Vertrauen bedankt sich NDR 1 Niedersachsen. Natürlich sind wir auch rund um den Jahreswechsel für Sie da. Für das Jahr 2024 wünschen wir Ihnen Gesundheit und Glück.

Promis am letzten Tag des Jahres

Auch am 31. Dezember begrüßt Susanne Neuss Promis in der Sendung "Stars am Sonntag". Zwischen 11 und 12 Uhr erzählen die Schauspieler Ingo Naujoks und Sven Martinek aus der NDR Krimireihe "Morden im Norden" vom Spielfilm "Am Abgrund", der am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.

Weitere Informationen Stars am Sonntag: Ingo Naujoks und Sven Martinek Musik-Stars, bekannte TV-Gesichter, Schauspielerinnen und Schauspieler – sie alle sind bei „Stars am Sonntag“. Am 31. Dezember sind Ingo Naujoks und Sven Martinek zu Gast. mehr

Hit-Mixer XXL

Von 12 bis 18 Uhr können Sie sich mit Jens Krause auf die Feier einstimmen und stündlich ein Dabbi DAB+ Radio gewinnen. Beim Hit-Mixer XXL sind Partyhits in den Cocktailmixer geraten – erkennen Sie, um welchen Titel es sich handelt?

Weitere Informationen Der Hit-Mixer - das Musikrätsel von NDR 1 Niedersachen Jeden Sonntag schluckt der Hit-Mixer von NDR 1 Niedersachsen einen bekannten Musiktitel. Wer den Hit erkennt, gewinnt ein DAB+ Radio! mehr

Die NDR 1 Silvesterparty für den ganzen Norden

Mit den größten Partyhits feiern wir mit Ihnen ins neue Jahr – bei NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3. Ab 18 Uhr bringt Sie Sören Oelrichs gut gelaunt in das Jahr 2024 und sendet bis 1 Uhr Ihre Silvester- und Neujahrsgrüße! Außerdem kürt er die verrücktesten norddeutschen Nachrichten des Jahres 2023.

Wie feiern Sie? Rufen Sie an

Und wir wollen wissen: Wo hören Sie zu, wie feiern Sie in diesem, für uns alle wieder, besonderen Jahr – und was haben Sie sich vorgenommen für 2023?

Rufen Sie an unter: 0 8000 80 22 22.

"Vier gewinnt" am 1. Januar

Das Jahr 2024 läutet NDR 1 Niedersachsen mit "Vier gewinnt" ein! Von 6 Uhr morgens an hören Sie die größten Hits aus den Jahren 1964, 1974, 1984 und 1994.

Informationen rund um Silvester

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 31.12.2023 | 06:00 Uhr