Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2023

Das Jahr 2022 ist vorbei. Für Ihre Treue und das Vertrauen bedankt sich NDR 1 Niedersachsen. Natürlich sind wir auch rund um den Jahreswechsel für Sie da. Für das Jahr 2023 wünschen wir Ihnen Gesundheit und Glück.

Die NDR 1 Silvesterparty für den ganzen Norden

Mit den größten Partyhits feiern wir mit Ihnen ins neue Jahr – bei NDR 1 Niedersachsen, NDR Schlager, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3. Ab 18 Uhr begrüßt Sie Sören Oelrichs bis 1 Uhr sendet Ihre Silvester- und Neujahrsgrüße! Außerdem blickt er gemeinsam mit Ihnen auf die skurrilsten Nachrichten des Jahres zurück sowie auf Ihre lustigsten und bewegendsten Geschichten aus 2022.

Wie feiern Sie? Rufen Sie an

Und wir wollen wissen: Wo hören Sie zu, wie feiern Sie in diesem, für uns alle wieder, besonderen Jahr – und was haben Sie sich vorgenommen für 2023?

Rufen Sie an unter: 0 8000 80 22 22.

Schorse 2022: Reporter der Herzen

Schorse war im Jahr 2022 wieder ganz nah dran an den Menschen in Niedersachsen. Er ist mit dem Team-Rad 400 Kilometer von Bremen bis an die Küste gefahren, hat "geheimnisvolle Niedersachsen-Geräusche" erraten lassen oder auch niedersächsische Gerichte. Viele Menschen im Land hat er mit dem Dabbi - das gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen - eine große Freude gemacht. Die Höhepunkte der Touren und Aktionen rund um Schorse sehen Sie hier.

