Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2021

Das Jahr 2020 ist vorbei - ein sehr schwieriges und ungewöhnliches Jahr. Die Corona-Pandemie hat die Welt erschüttert: Meldungen im Minutentakt, Länder im Ausnahmezustand, ein Bangen und Hoffen weltweit. Für die Hörertreue und das Vertrauen bedankt sich NDR 1 Niedersachsen. Natürlich sind wir auch rund um den Jahreswechsel für Sie da. Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen Gesundheit und Glück. Auf dass es bald wieder eine Normalität gibt und wir alle in unseren gewohnten Alltag gehen können.

Das war das Jahr 2020 in Niedersachsen

Das Jahr 2020 war das Jahr, in dem alles anders wurde. Noch im Februar hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass ein Virus unser Leben einmal so sehr bestimmen könnte. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem Corona kam.

Schorse 2020: Reporter der Herzen

Trotz der Corona-Pandemie war Schorse ganz nah dran an den Menschen in Niedersachsen. Ob nun auf großer Berufe-Raten-Tour oder mit E-Autos quer durch das Land: Die Höhepunkte der Touren und Aktionen rund um Schorse sehen Sie hier.

Die Bilder des Jahres 2020

