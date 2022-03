Gewinnen Sie einen Nistkasten: Was piepst denn da? Sendedatum: 21.03.2022 08:20 Uhr Erkennen Sie das Vogelzwitschern? Jeden Tag gibt es einen neuen Vogel zu hören. Wer ihn erkennt, kann mit etwas Glück einen Nistkasten für die heimischen Gartenvögel gewinnen!

So langsam fängt das Piepsen, Flöten und Zwitschern wieder an: Pünktlich zum Frühlingsanfang verlost NDR 1 Niedersachsen Nistkästen für den Garten oder Balkon – spendiert von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung! Dafür müssen Sie nur erkennen, welche Vogelstimme wir suchen. Vom 21. bis 26. März singt jeden Tag ein anderer Vogel bei uns im Programm.

Nistkästen für Vögel richtig aufhängen

Wenn Sie einen Nistkasten gewonnen haben, kann es losgehen: Nach Anleitung zusammenbauen und aufhängen! Am besten hängen Sie den Nistkasten an einen Baum und richten das Einflugloch nach Osten aus. Achten Sie darauf, dass kein Zaun, keine Mauer, kein Ast zu nahe am Einflugloch ist - sonst könnten Feinde in den Nistkasten gelangen.

Welchen Vogel suchen wir?

Ab Montag geht es los - und Sie können mitmachen! Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung verlosen wir Nistkästen von der Umweltstiftung Natur-Netz-Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.03.2022 | 08:20 Uhr