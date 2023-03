Gewinnen Sie Tickets für Helene Fischer!

Die Schlager-Ikone geht mit ihrem Album "Rausch" auf große Arena-Tour. Mit im Gepäck hat die Künstlerin natürlich auch ihre größten Hits und eine neue Bühnenshow, die gemeinsam mit dem Cirque du Soleil konzipiert wurde. Mit Band, Tänzerinnen und Tänzern sowie ausgesuchten Weltklasse-Artisten tritt die Entertainerin auf insgesamt 70 geplanten Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

Einschalten und Tickets gewinnen!

NDR 1 Niedersachsen verlost je zwei Golden Circle Tickets für die Konzerte in Hannover und Bremen. Schalten Sie am 3. März zwischen 9 und 10 Uhr Uhr für Tickets in Hannover ein. Um die Karten für Bremen spielen wir am 5. März zwischen 12 und 13 Uhr. Wenn Sie einen Helene-Hit hören, gleich anrufen unter (08000) 88 00 99. Mit etwas Glück gewinnen Sie Karten für den Golden Circle und können hautnah beim Konzert dabei sein!

