Sendedatum: 19.12.2023 12:00 Uhr Gewinnen Sie Kinokarten für den neuen Milli Vanilli-Film!

Am 21. Dezember kommt "Girl You Know It's True" in die Kinos. NDR 1 Niedersachsen verlost drei Fanpakete.

Es ist einer der größten Skandale der Musikgeschichte: Milli Vanilli war eine der erfolgreichsten Gruppen der späten 80er bis zum Skandal 1990 – mit Songs wie "Girl You Know It‘s True", "I'm Gonna Miss You" und "Blame It On the Rain" stürmten sie die Charts. Nachdem bekannt wurde, dass Rob Pilatus und Fab Morvan nie selbst gesungen haben endete der Erfolg. Die Gruppe löste sich auf und der Grammy für "Best New Artist" aus dem selben Jahr wurde aberkannt.

Kinofilm "Girl You Know It‘s True" erzählt die legendäre Geschichte

Der Film erzählt die Geschichte hinter Milli Vanilli. Matthias Schweighöfer spielt die Hauptrolle als Frank Farian – dem Musikproduzenten hinter Milli Vanilli und weiterer legendärer Gruppen, wie Boney M, No Mercy oder Eruption. Am 19. Dezember spielt NDR 1 Niedersachsen von 12 bis 13 Uhr nur Titel, die von Frank Farian produziert wurden.

Gewinnen Sie ein Fanpaket!

NDR 1 Niedersachsen verlost drei Fanpakete, bestehend aus jeweils einer Best of Milli Vanilli-CD und zwei Kino-Freikarten für "Girl You Know It‘s True" in einem Kino Ihrer Wahl. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schicken es ab! Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. NDR 1 Niedersachsen wünscht viel Glück!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 19.12.2023 | 12:00 Uhr