"Frühaufsteher": Arne-Torben auf dem Großmarkt in Hannover

Arne-Torben Voigts moderiert künftig auch das Frühmagazin Hellwach – im Wechsel mit Susanne Neuß und Andreas Kuhnt. Ab dem 21. September ist er ab 5 bis 10 Uhr morgens derjenige, der die Hörerinnen und Hörer aus dem Bett in den Tag begleitet. "Was gibt’s Schöneres, als schon morgens für die Niedersachsen da zu sein? Klar wird das Aufstehen knackig. Aber wenn ich das schaffe, dann doch alle anderen Niedersachsen wohl auch", freut sich Voigts auf seine neue Aufgabe. Deswegen tourt er eine Woche durch das Land und besucht berufstätige Niedersachsen, die auch früh auf den Beinen sind, um sich an seine neue Rolle als "Frühaufsteher" zu gewöhnen.

Besuch auf dem Großmarkt in Hannover

Am Mittwoch ist Arne auf dem Großmarkt in Hannover. Für Händler und Kunden des Marktes beginnt der Tag sehr früh. Arne stürzt sich in Getümmel und sammelt Tipps, wie man gut gelaunt durch den frühen Morgen kommt.

Arnes frühe Niedersachsen-Tour beginnt am Montag auf dem Ziegenhof Schümer in Burgwedel-Wettmar. Landwirtin Elke Walter hält und züchtet nicht nur Ziegen, aus der Ziegenmilch stellt sie in der hauseigenen Käserei auch Ziegenkäse her. Auch ihr Morgen beginnt auf dem Hof, wenn viele Niedersachsen noch schlafen. Am Dienstag ist Arne in Hildesheim bei der Caritas. Regine Mnich ist Kranken- und Altenpflegerin in der ambulanten Pflege. Sie zeigt Arne den Beginn ihres Tages: Dienstpläne, Arztgespräche und natürlich Hausbesuche bei den pflegebedürftigen Klienten stehen bei ihr schon früh morgens auf dem Programm.

Voigts besucht die Niedersachsen

Bis zum 18. September tourt der Moderator durch Niedersachsen und berichtet täglich live bei NDR 1 Niedersachsen, wo und wie Niedersachsen erwacht. Von 5 bis 10 Uhr zu hören in Hellwach bei NDR 1 Niedersachsen. Am Abend zeigt Hallo Niedersachsen ab 19.30 Uhr die Stationen im NDR Fernsehen.

Frühaufsteher-Tour: Die Stationen in der Übersicht

Montag, 14. September : Landwirtin Elke Walter auf ihrem Ziegenhof Schümer

: Landwirtin Elke Walter auf ihrem Ziegenhof Schümer Dienstag, 15. September: Altenpflegerin Regine Mnich bei der Caritas in Hildesheim

Altenpflegerin Regine Mnich bei der Caritas in Hildesheim Mittwoch, 16. September: Händler und Kunden auf dem Großmarkt in Hannover

Händler und Kunden auf dem Großmarkt in Hannover Donnerstag, 17. September: Handwerker auf der Großbaustelle in Stadthagen

Handwerker auf der Großbaustelle in Stadthagen Freitag, 18. September: Deutsche Post Briefzentrum in Braunschweig

Mitmachen und gewinnen: Ihre Tipps an Arne-Torben Voigts

Haben Sie einen Tipp an den Moderator, wie er am besten so früh am Morgen aus dem Bett kommt? Stehen Sie seit Jahren früh auf? Wie kann Arne am besten ein "früher Vogel" werden und sich zum "Frühaufsteher" mausern? Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein Samsung Smartphone S10. Mitmachen bis Donnerstag, 24. September um 12 Uhr. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

